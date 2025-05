Motociclista sofre acidente ao tentar fugir de abordagem da PM no interior do RJ Após ser encaminhado ao hospital, ele foi levado à delegacia RJ Record Interior RJ|Do R7 16/05/2025 - 19h39 (Atualizado em 16/05/2025 - 19h39 ) twitter

Um motociclista sofreu um acidente impressionante durante uma perseguição policial após desobedecer uma ordem de parada em Natividade (RJ). As imagens mostram o momento em que ele perde o equilíbrio e colide com a vitrine de uma loja. Após ser encaminhado ao hospital, ele foi levado à delegacia. O estado de saúde do piloto não foi divulgado, mas ele enfrentará consequências legais.