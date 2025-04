Saiba quais são as vagas de estágios e concursos no Rio de Janeiro Inscreva-se e aproveite as oportunidades de qualificação e carreira RJ Record Interior RJ|Do R7 03/04/2025 - 20h18 (Atualizado em 03/04/2025 - 20h18 ) twitter

Descubra as mais recentes oportunidades de estágio e concursos no estado do Rio de Janeiro. As vagas estão abertas na prefeitura de Bom Jesus do Itabapoana para estudantes de cursos técnicos e superiores nas áreas de saúde, educação, TI e meio ambiente. A Universidade Federal do Rio de Janeiro oferece nove vagas para professores com salários iniciais de até R$10 mil. Além disso, a Força Aérea Brasileira e a Escola Preparatória de Cadetes do Exército anunciaram concursos com salários atrativos.