São João da Barra (RJ) se prepara para feriado prolongado com Festival do Caranguejo Cidade do Norte Fluminense espera aumento no fluxo de turistas durante eventos gastronômicos e visita às praias RJ Record Interior RJ|Do R7 15/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 15/04/2025 - 20h25 )

O município de São João da Barra (RJ) está em clima de expectativa para o feriado prolongado, com destaque para a quinta edição do Festival do Caranguejo, incluído no calendário oficial da cidade.

As praias de Uruçaí e Atafona são os principais atrativos para os visitantes. Comerciantes locais projetam aumento significativo no movimento, impulsionado pela oferta de pratos típicos, como caranguejo e farofa mineira no festival.

Apesar das incertezas climáticas, a prefeitura e os organizadores mantêm o otimismo quanto ao sucesso do evento e à presença massiva de turistas nas praias e atrações locais.