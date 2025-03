Tudo a Ver - Maquiagem de Carnaval Dicas de maquiagem com Binho Dutra para brilhar no Carnaval: cores vibrantes, brilho e sofisticação para completar sua fantasia! Tudo a Ver Interior RJ|Do R7 05/03/2025 - 13h45 (Atualizado em 05/03/2025 - 13h45 ) twitter

O Carnaval é a época do ano que combina com muita cor e brilho. E além da fantasia, tem um detalhe que dá um charme a mais, a maquiagem, que vem como um toque de alegria e sofisticação. O fotógrafo e maquiador, Binho Dutra, deu importantes dicas para aumentar o glamour do evento.