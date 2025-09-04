Operação contra criminosos do TCP deixa oito mortos em Senador Camará A ação policial tenta localizar envolvidos na morte brutal de uma jovem que se recusou a sair com um traficante Rio de Janeiro|Do R7 04/09/2025 - 15h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 15h59 ) twitter

Operação em Senador Camará busca chefes do TCP RECORD

Suspeitos de fazer um pastor e crianças reféns estão entre os oito mortos em uma operação policial em Senador Camará, na zona oeste do Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (4).

Durante a ação, os agentes chegaram a um imóvel onde o grupo era mantido por seis criminosos. Segundo a polícia, houve resistência e todos os suspeitos foram neutralizados. As vítimas foram liberadas em segurança.

A operação tem como objetivo capturar criminosos da facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro) na Vila Aliança. Os principais alvos são criminosos que participaram do assassinato brutal de uma jovem, em agosto deste ano, que se recusou a sair com um traficante.

Além disso, os agentes tentam localizar os envolvidos no ataque ao copiloto da Polícia Civil, que foi ferido em uma ação na mesma localidade, em março deste ano.

De acordo com o balanço divulgado nesta tarde, dois criminosos foram presos na ação. Quatro fuzis e diversas pistolas foram apreendidas.

Participam da operação a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Civil , a Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar, a DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes), a Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e o Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais).

Linhas de ônibus impactadas

Devido aos tiroteios registrados em Senador Camará e na Vila Aliança, ônibus que circulam pela região precisaram alterar o itinerário para garantir a segurança de motoristas e passageiros.

Segundo o Rio Ônibus, seis linhas foram desviadas. Veja abaixo:

SV790 Campo Grande x Cascadura

737 Santíssimo x Cascadura

731 Campo Grande x Marechal

926 Senador Camará x Penha

746 Jabour x Cascadura

803 Jabour x Taquara

