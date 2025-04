Com a chegada do outono, pneumologista explica como se proteger de doenças respiratórias O médico José Gustavo Pugliese tirou dúvidas sobre os cuidados com as crianças e as vacinas necessárias para a população

R7 Fala Comigo|Do R7 17/04/2025 - 08h45 (Atualizado em 17/04/2025 - 08h45 ) twitter

