'O grande problema do Brasil é como o país trata o criminoso', diz Paulo Storani sobre a violência

O antropólogo e ex-capitão do Bope (Batalhão de Operações Especiais) Paulo Storani é o convidado do R7 Fala Comigo desta semana. Além de opinar sobre a legislação penal no país, ele analisa o ciclo de violência vivenciado no Rio de Janeiro nas últimas duas décadas e os desafios enfrentados para combatê-lo. Dentro do tema, o especialista aborda o insucesso das UPPs (Unidade de Polícia Pacificadora) e a atual guerra territorial entre facções criminosas em áreas urbanas.

