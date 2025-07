Prefeito de Maricá, Quaquá diz que guarda municipal será armada com ‘fuzil e caveirão’

Em entrevista ao R7 Fala Comigo , o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, revelou que a guarda do município está sendo armada com fuzis e veículos blindados. Segundo o político, o investimento vai ser custeado pela própria cidade. No projeto para a segurança, Quaquá também destacou a licitação para a colocação de sete portais para fechar as entradas do município.

Durante a conversa, o chefe do executivo de Maricá também falou sobre a criação da moeda social, a implementação do ônibus gratuito para a população e as propostas para uma nova economia na região.

