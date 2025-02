Presidente do Clube de Criação do Rio explica como grupo promove talentos e fomenta negócios

O presidente do CCRJ (Clube de Criação do Rio de Janeiro) é o convidado do R7 Fala Comigo desta semana. Bruno Pinaud explicou como a entidade promove talentos e fomenta negócios. Ele ainda comentou os novos projetos e detalhou como as empresas podem se inscrever para participar da seleção do CCRJ Labs para impulsionar marcas.