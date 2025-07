Sustentabilidade será critério de avaliação no prêmio Sabores da Orla, diz organizador

A oitava edição do prêmio Sabores da Orla é o tema do R7 Fala Comigo desta semana. Com mais de 150 quiosques participantes, a disputa é dividida em seis categorias e reúne comidas para todos os gostos. O presidente da Orla Rio, João Marcello Barreto, é o convidado para falar do assunto. Ele destaca a importância da competição para a gastronomia e o turismo carioca e revela as novidades para este ano. Entre os destaques está a sustentabilidade, critério de avaliação entre os finalistas.