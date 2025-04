‘Tudo o que é imediato, desconfie’: especialista dá dicas de como se proteger de golpes virtuais

O consultor em segurança digital Tiago Flanko é o convidado do R7 Fala Comigo desta semana. Durante o episódio, o especialista destaca que tanto empresas quanto pessoas físicas podem ser vítimas de crimes cibernéticos. Segundo Flanko, as redes sociais são as principais portas de entrada para golpes. Ele também aborda quais são os métodos mais comuns e dá dicas de como se proteger das ameaças.