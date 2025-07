Bope realiza operação no Complexo da Mangueirinha para cumprir mandados de prisão

As equipes do Bope estão realizando uma operação no complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro . Cerca de 50 policiais e agentes do Ministério Público participam para cumprir mandados relacionados a foragidos da justiça.

A ação começou antes do amanhecer com reforço na segurança nas áreas adjacentes. Durante a abordagem inicial, os policiais arrombaram portas após não receberem resposta ao baterem. Relatos indicaram disparos durante a madrugada quando as equipes chegaram à região.

