Homem é flagrado agredindo mulher em condomínio na zona oeste do Rio

Câmera de segurança flagrou homem dando socos e empurrões durante a discussão

RJ no Ar

Um homem foi filmado por câmeras de segurança enquanto agredia uma mulher em um condomínio na Vila Santa Cruz, localizado em Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro. A agressão ocorreu após uma discussão entre o casal e incluiu socos e empurrões. O agressor seria um mototaxista da comunidade do Nogueira e possui passagens policiais. A Polícia Civil investiga o caso. A vítima sofreu ferimentos graves e está se recuperando.




