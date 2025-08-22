Logo R7.com
Morte em estacionamento de shopping na Barra da Tijuca é investigada

Delegacia de homicídios apura caso de homem encontrado morto em shopping no Rio

RJ no Ar

Um homem foi encontrado morto no estacionamento de um shopping localizado na avenida Ayrton Senna, na Barra da Tijuca. A delegacia de homicídios do Rio foi acionada para investigar o caso.


O corpo ainda não foi identificado e foi levado ao Instituto Médico Legal.


Equipes policiais realizarão a análise das câmeras de segurança do local e ouvirão familiares, amigos e responsáveis pela segurança do estabelecimento para esclarecer o ocorrido.




  • Ayrton Senna
  • Morte
  • PlayPlus
  • RecordPlus

