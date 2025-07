Mulher é baleada na cabeça durante tentativa de assalto em Bangu

Uma tentativa de assalto em um bar na região do Rio da Prata, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro , terminou com duas pessoas baleadas. Gisele de Lucena Tavares Machado foi atingida na cabeça enquanto almoçava com sua família. O criminoso desceu da garupa de uma moto e abordou um cliente, que reagiu, o que levou a uma troca de tiros.

Apesar do cliente também ter sido ferido na perna, ele não corre risco de morte. Gisele foi socorrida por policiais e levada inicialmente ao Hospital Albert Schweitzer, em Realengo, sendo depois transferida para o Hospital Salgado Filho, no Méier, já que a unidade conta com um neurocirurgião. A Polícia Civil fez a perícia no bar e recolheu imagens de câmeras de vigilância para identificar os responsáveis.

