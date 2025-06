Mulher é encontrada morta a tiros na casa do ex-companheiro em Vaz Lobo

A Delegacia de Homicídios da Capital investiga a morte de Lídia Gomes dos Santos, de 27 anos. Ela foi encontrada com marcas de tiros na casa do ex-companheiro, em Vaz Lobo, zona norte do Rio de Janeiro .

O suspeito, considerado agressivo pela família da vítima, tinha indicado a possibilidade do crime. "Ele chamou ela para sair, disse para ela que seria a última noite deles juntos e realmente foi", relatou a irmã de Lídia. O caso está sob investigação, e a família clama por justiça, buscando evitar que outros casos similares ocorram.

aqui!