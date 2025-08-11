Policial militar é assassinado em Nova Iguaçu durante ataque de criminosos

Um policial militar foi assassinado em um ataque ocorrido na avenida Severino Pereira, no bairro de Cabuçu, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro , no último domingo (10). O cabo Paulo Rogério da Costa Lopes Filho, de 35 anos, foi baleado enquanto estava dentro do carro com seu pai, Paulo Rogério da Costa Lopes, de 63 anos. Ambos foram atacados por cinco homens armados que dispararam contra o veículo. O filho não sobreviveu aos ferimentos e o pai está internado. A polícia investiga o caso e busca informações sobre os suspeitos. O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que ajudem na identificação dos criminosos.



