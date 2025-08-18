Traficantes sequestram 12 ônibus e incendeiam um após operação da PM na Ilha do Governador

Nesta segunda-feira (18) policiais militares com apoio do 22° BPM e do 3°BPM realizam uma operação na comunidade do Dendê, localizada na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro . A ação tem como objetivo coibir a movimentação de criminosos na região e retirada de barricadas. Até o momento, quatro homens foram detidos e quatro fuzis foram apreendidos, além de granadas, carregadores, rádios transmissores e coletes balísticos. Como retaliação, criminosos incendiaram um ônibus e sequestraram outros 12, obstruindo vias da Ilha do Governador.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!