Seis ônibus são sequestrados e usados como barricadas em Quintino, na zona norte do Rio Sexta-feira é o segundo dia consecutivo que coletivos são sequestrados por bandidos Rio de Janeiro|Do R7 11/04/2025 - 11h14 (Atualizado em 11/04/2025 - 11h14 )

O Rio ônibus informa que, pelo segundo dia consecutivo, seis ônibus foram sequestrados e utilizados como barricadas, em Quintino, na zona norte do Rio. Em 2025, 55 coletivos já foram sequestrados. Onze linhas que passam pela região estão com a operação prejudicadas.

Segundo as primeiras informações, os ônibus teriam sido sequestrados como forma de protesto pela morte do motociclista, o entregador de aplicativo Luan Villela Pereira da Silva, de 31 anos. Luan foi abordado por bandidos, que seriam da comunidade do Fubá e Primavera, nesta quinta-feira (10).

Ao ser abordado, Luan desceu da moto, que ainda estava com a bolsa de entregas de comida. A motocicleta acabou caindo, os bandidos se assustaram e deram um único tiro de fuzil na vítima. A moto e o celular do rapaz não foram levados.

