Show da Madonna: PM conduz 33 suspeitos à delegacia e apreende mais de 150 facas

PM conduz 33 suspeitos à delegacia e apreende mais de 150 facas (Reprodução/ Polícia Militar )

De acordo com o primeiro balanço da Polícia Militar do esquema de segurança para o show da Madonna, realizado no último sábado (5), em Copacabana, na zona sul do Rio, 33 pessoas foram conduzidas para a delegacia.

Segundo os policiais, mais de 150 objetos cortantes foram apreendidos nos acessos à praia. Entre os itens estão facas, tesouras e estiletes.

Ainda durante o esquema de policiamento, um homem foi preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial instalado em diversas ruas de Copacabana, com mais de 60 câmeras de segurança.