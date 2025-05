Turista fica ferido ao pisar em baiacu na praia de Copacabana após show de Lady Gaga O fã da diva pop contou a história inusitada nas redes sociais; a publicação já tem 4 milhões de visualizações Rio de Janeiro|João Perissé*, da RECORD, com Julia Fernandes*, do R7 06/05/2025 - 15h44 (Atualizado em 06/05/2025 - 16h01 ) twitter

Jovem pisou em um peixe baiacu na praia de Copacabana Arquivo pessoal/ Pedro Moraes

Um turista mineiro tomou um susto na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, no último domingo (4). Pedro Moraes, de 29 anos, pisou em um baiacu quando esperava a multidão dispersar após o show da cantora Lady Gaga.

Pedro contou que, por volta de 1h30, percebeu que havia algo pontiagudo no chão. Ele usou a lanterna do celular para iluminar o local e se surpreendeu ao ver um peixe na faixa de areia.

O rapaz disse ter sido alertado por um casal que estava próximo sobre a toxina presente no animal. Inicialmente, Pedro decidiu permanecer na praia, já que havia profissionais de saúde no evento.

Devido ao pé machucado, Pedro buscou atendimento médico no pronto atendimento de uma rede particular em Copacabana. Lá, Pedro foi medicado e encaminhado para realizar curativo.

‌



Procurada pelo R7, a assessoria de imprensa da Unimed confirmou que o paciente pisou em um peixe baiacu. De acordo com a unidade, ele não teve nenhum tipo de reação e foi liberado no mesmo dia.

O fã da diva pop contou a história inusitada nas redes sociais. A publicação já passa de 4 milhões de visualizações.

‌



uma história em três atos… falaram pra não ir de chinelo pro show da Gaga por conta de caco de vidro, mas ninguém disse nada sobre pisar num fucking BAIACU !!!!!! pic.twitter.com/jwr8cDwW6v — pedro pedrinho (@phs_moraes) May 5, 2025

O baiacu é conhecido por ser um peixe extremamente venenoso. Existem mais de 100 espécies do animal. Alguns, para se defenderem de ataques, projetam espinhos ao inflarem.

*Sob supervisão de Bruna Oliveira

