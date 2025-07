Velório de Juliana Marins terá momento aberto ao público em Niterói, nesta sexta (4); corpo será cremado A brasileira morreu após cair de um penhasco no monte Rinjani, na Indonésia, no último dia 23 Rio de Janeiro|Do R7 04/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/07/2025 - 02h00 ) twitter

Juliana caiu de um penhasco no monte Rinjani, na Indonésia Reprodução/Redes Sociais

A cerimônia de despedida da publicitária Juliana Marins, marcada para esta sexta-feira (4), será divida em dois momentos: aberta ao público das 10h às 12h, e restrita a amigos e familiares a partir das 12h30 até as 15h.

O funeral e a cremação serão realizados no Cemitério e Crematório Parque da Colina, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Juliana caiu e um penhasco, em 21 de junho, durante uma trilha no monte Rinjani, na Indonésia. O caso ganhou repercussão ao viralizar nas redes sociais e mobilizou o Itamaraty.

Parentes da brasileira criaram uma conta no Instagram para cobrar celeridade das buscas e divulgar atualizações. O perfil reuniu milhares de seguidores.

Quatro dias depois, Juliana foi encontrada já sem vida. Segundo o laudo de uma autópsia preliminar feita no país asiático, a morte foi causada por fraturas múltiplas, lesões em órgãos internos e hemorragia. O óbito teria ocorrido cerca de 20 minutos após a queda, no entanto, não foi especificado o momento exato.

O corpo chegou ao Brasil na última terça-feira (1º) e, a pedido da família, passou por uma nova necropsia no IML (Instituto Médico Legal) do Rio.

O exame foi realizado por peritos da Polícia Civil e acompanhado por outro da Polícia Federal, além de um assistente técnico contratado pela família. O resultado deve ser divulgado em até sete dias.

