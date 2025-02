Adolescente de 17 anos é apreendido por homicídio de policial Junto com o jovem, mulher procurada pela polícia foi presa. A vítima era o escrivão Daniel Abreu Mendes Rio Grande Record|Do R7 22/01/2025 - 19h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 19h27 ) twitter

Em Butiá, na região Carbonífera (RS), um adolescente de 17 anos foi apreendido por envolvimento no homicídio de um policial, durante uma operação de tráfico de drogas. A mulher que estava com o adolescente no momento do crime, e que era procurada pela polícia, também foi presa.

O escrivão da Polícia Civil, Daniel Abreu Mendes, de 40 anos, foi o policial assassinado..