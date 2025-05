Podcast Sabor e Saúde: saiba se encapsulados de emagrecimento são aliados ou vilões

No episódio de estreia do Podcast Sabor e Saúde, saiba sobre um tema que gera dúvidas e divide opiniões: cápsulas para emagrecimento funcionam mesmo? No estúdio, a apresentadora Neila Medeiros, recebe dois especialistas da Bio Mundo para esse bate-papo: Igor Menezes, especialista em produtos naturais e desenvolvimento de suplementos, e Bruna Mothé, diretora comercial e responsável por P&D da Bio Mundo.



Juntos, eles explicam como funcionam os encapsulados, quais ingredientes são mais usados, se há riscos ou restrições, e como esses produtos podem – ou não – ajudar no processo de perda de peso. Conhça também sobre a história da Bio Mundo, o processo de criação de seus produtos e o que vem por aí para a marca.