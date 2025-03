1º Encontro de Chihuahuas do Sul do país será na Praia Brava de Itajaí Apesar do nome, encontro de Chihuahuas será aberto para todas as raças ND Mais|Do R7 07/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 07/03/2025 - 21h06 ) twitter

A primeira edição do Encontro de Chihuahuas no Sul do Brasil vai movimentar o BravaMall, centro de compras e lazer premium localizado na Praia Brava de Itajaí, no dia 15 de março, das 14h às 16h, na Peteca Pet Park Boutique.

