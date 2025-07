1º Festival de Documentários no Sul de SC têm 54 obras inscritas; confira próxima etapa Realizado no dia 27 de agosto, em Orleans, festival tem entrada gratuita e sessão aberta ao público; participantes selecionados ganham... ND Mais|Do R7 10/07/2025 - 20h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 20h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O 1º Festival de Documentários do Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, na cidade de Orleans, no Sul de Santa Catarina, já recebeu 54 inscrições de obras audiovisuais. Para a próxima etapa, três curadores serão responsáveis pela seleção de 20 produções, que serão exibidas no evento no dia 27 de agosto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades do festival!

Leia Mais em ND Mais:

Atas mostram possível omissão em casos de abuso infantil em creche de Florianópolis

Quadrilha furta R$ 1,3 milhão de mansões de luxo em SC e vira alvo da Operação Ruptor

Caminhada noturna na Rota do Enxaimel será neste sábado em Pomerode; veja como participar