10 horas de buscas, helicóptero e rapel: como foi o resgate de menina que caiu de cânion no RS Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos, não resistiu após sofrer uma queda de aproximadamente 70 metros de altura na quinta-feira (10... ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 00h17 )

O resgate da menina que morreu após cair do Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul, na divisa entre SC e RS, na quinta-feira (10), mobilizou forças de segurança e durou cerca de 10 horas. A vítima foi identificada como Bianca Bernardon Zanella, de 11 anos, moradora de Curitiba, no Paraná.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e o esforço das equipes de resgate, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

