106 feminicídios sentenciados em 2025: o retrato da violência doméstica em SC Estudo do TJSC mostra mais pedidos de proteção, mais julgamentos e mais feminicídios no âmbito da violência doméstica ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 23/08/2025 - 18h58 )

Mais de 600 mulheres, vítimas de violência doméstica em Santa Catarina, recorrem à Justiça para obter proteção semanalmente. Nos sete primeiros meses de 2025, o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) divulgou 106 casos de feminicídio sentenciados no estado, quase quatro por semana. O número é 36% maior do que o mesmo período do ano anterior.

Saiba mais sobre essa alarmante realidade e as medidas que estão sendo tomadas para combatê-la no nosso parceiro ND Mais.

