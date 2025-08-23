Logo R7.com
106 feminicídios sentenciados em 2025: o retrato da violência doméstica em SC

Estudo do TJSC mostra mais pedidos de proteção, mais julgamentos e mais feminicídios no âmbito da violência doméstica

Mais de 600 mulheres, vítimas de violência doméstica em Santa Catarina, recorrem à Justiça para obter proteção semanalmente. Nos sete primeiros meses de 2025, o TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina) divulgou 106 casos de feminicídio sentenciados no estado, quase quatro por semana. O número é 36% maior do que o mesmo período do ano anterior.

