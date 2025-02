15 novos postos guarda-vidas são instalados em Santa Catarina Também foram empenhados cerca de dois mil guarda-vidas civis, 163 embarcações, 53 motos aquáticas, 33 quadriciclos, 145 viaturas e... ND Mais|Do R7 23/01/2025 - 14h28 (Atualizado em 23/01/2025 - 14h28 ) twitter

Durante a temporada de verão de 2024/2025, iniciada no dia 2 de novembro de 2024, o CBMSC (Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina) inaugurou 15 novos postos guarda-vidas e cadeirões em toda Santa Catarina, nove deles na Grande Florianópolis.

Saiba mais sobre a instalação dos novos postos e a expectativa do Governo Estadual acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

