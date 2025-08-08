1.500 anos de prisão: PMSC fecha cerco e captura mais de 6 mil foragidos em 2025 O pico das operações da PMSC aconteceu entre os dias 18 de julho e 1º de agosto, quando 378 mandados foram cumpridos em apenas 15 dias... ND Mais|Do R7 08/08/2025 - 20h57 (Atualizado em 08/08/2025 - 20h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Entre janeiro e agosto de 2025, 6.135 foragidos da Justiça foram capturados pela PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina). O número divulgado nesta quinta-feira (7) pela entidade representa um crescimento de 22,6% em comparação ao mesmo período de 2024, quando 5.004 mandados foram cumpridos.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Segundo suspeito de homicídio brutal é preso em Criciúma

Rodovia ou avenida? ‘Shopping a céu aberto’ caracteriza novo gargalo da BR-101 em SC

TCE-SC aponta irregularidades em pregão de R$ 80 milhões para colocar câmeras nas escolas