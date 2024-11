16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher inicia nesta segunda em 160 países 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher inicia nesta segunda em 160 países ND Mais|Do R7 25/11/2024 - 05h07 (Atualizado em 25/11/2024 - 05h07 ) twitter

Manifestação contra a violência

Com foco na erradicação de todas as formas de violência contra meninas e mulheres, a campanha internacional 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher tem início nesta segunda-feira (25) em 160 países. No Brasil, a mobilização começou em 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, e seguirá até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante campanha!

