2ª edição da Corrida Vertical Santa Maria Imóveis está com inscrições abertas Os participantes terão a oportunidade de enfrentar um novo desafio, que contempla subir 508 degraus do mais novo empreendimento da... ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 00h35 (Atualizado em 01/07/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição da Corrida Vertical Santa Maria Imóveis – We Apartments que acontece no dia 06 de setembro deste ano com largada prevista para às 15 horas.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como participar deste emocionante desafio!

Leia Mais em ND Mais:

Após fortes chuvas, cidade do Oeste de SC decreta situação de emergência

Acidente de moto termina com confusão geográfica e prisão em Itajaí

SC discute fim da exigência da vacina contra covid-19 em crianças; veja 5 mudanças propostas