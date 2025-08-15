Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

2ª edição da Corrida Vertical Santa Maria Imóveis – We Apartments terá premiação em dinheiro

O desafio da 2ª edição da Corrida Vertical tem pela frente superar os 508 degraus ou seja 33 andares do mais novo empreendimento da...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

As novidades não param quando o assunto é a 2ª edição da Corrida Vertical Santa Maria Imóveis – We Apartments. O anúncio agora diz respeito a um incentivo a mais aos participantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.