2ª edição da Corrida Vertical Santa Maria Imóveis – We Apartments terá premiação em dinheiro
O desafio da 2ª edição da Corrida Vertical tem pela frente superar os 508 degraus ou seja 33 andares do mais novo empreendimento da...
As novidades não param quando o assunto é a 2ª edição da Corrida Vertical Santa Maria Imóveis – We Apartments. O anúncio agora diz respeito a um incentivo a mais aos participantes.
As novidades não param quando o assunto é a 2ª edição da Corrida Vertical Santa Maria Imóveis – We Apartments. O anúncio agora diz respeito a um incentivo a mais aos participantes.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: