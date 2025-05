2ª etapa do Catarinense de Remo tem 250 atletas na disputa em Florianópolis; veja programação Florianópolis recebe a 2ª etapa do Catarinense de Remo neste domingo (25) com a participação dos quatro grandes clubes do Estado: Riachuelo... ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 06h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 06h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Não vai faltar grito de incentivo, força e emoção na 2ª etapa do Campeonato Catarinense de Remo, que será realizado neste domingo (25), a partir das 8h, no Parque Náutico Walter Lange. A competição tem 250 atletas inscritos para disputar o primeiro lugar na raia da baía sul. A competição reúne os quatro grandes clubes do Estado: Riachuelo, Aldo Luz e Martinelli, de Florianópolis, e o América, de Blumenau.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa emocionante competição!

Leia Mais em ND Mais:

‘Eu os amo, me desculpem’: mulher mata marido, filhos adolescentes e assina carta com sangue

Trecho da BR-470 terá interdição total em Blumenau na segunda-feira

Quem é o ‘homem de guerra’ de TH da Maré, preso por tráfico de drogas e homicídios no RJ