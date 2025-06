24ª Feira do Mel de SC começa nesta quarta com quilo a R$ 40 em Florianópolis Maior evento da cadeia do mel em Santa Catarina terá lançamento de quatro novos produtos no Largo da Alfândega ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 13h37 (Atualizado em 04/06/2025 - 13h37 ) twitter

A 24ª Feira do Mel de Santa Catarina foi aberta às 8h desta quarta-feira (4) no Largo da Alfândega, em Florianópolis. O evento mais importante da cadeia do produto no estado vai até sábado (7), com 55 marcas distribuídas em 35 estandes e participação de 11 associações, que representam mais de 300 produtores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades da Feira do Mel!

