30% não nasceram em SC: de onde vêm quase 200 mil habitantes de Joinville? Censo revela migração crescente de outros estados e avanço expressivo de moradores do Pará ND Mais|Do R7 28/06/2025 - 03h15 (Atualizado em 28/06/2025 - 03h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Dados do Censo 2022 divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira (27) mostram que 29,9% da população de Joinville, no Norte catarinense, ou seja cerca de 185 mil habitantes, é formada por pessoas nascidas fora do estado. Entre os 616.317 moradores do município, 431,8 mil (70,1%) são catarinenses de nascimento — proporção inferior à média estadual, de 75,5%.

Para entender melhor a dinâmica populacional de Joinville e a origem de seus habitantes, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Balonismo em SC: o que pode mudar com projeto de lei apresentado após tragédia em Praia Grande

BR-101 registra filas de 26 km e gera caos no trânsito de Itajaí; saiba o motivo

Morre motociclista que parou embaixo de micro-ônibus após acidente em Chapecó