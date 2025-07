34 cientistas da UFSC estão entre os mais influentes do mundo, aponta ranking internacional Somente no curso de química, 13 pesquisadores se destacaram na lista de mais influentes divulgados pela plataforma acadêmica Research... ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 18h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um total de 34 cientistas da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) foram listados no ranking de mais influentes do mundo, o Best Scientists in the World By Discipline 2025, divulgado pela plataforma acadêmica internacional Research.com, na última quinta-feira (10). Os pesquisadores de 12 áreas de conhecimentos diferentes já realizaram 6.766 publicações, no total, com uma média de 199 publicações por cientista.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e saiba mais sobre os cientistas da UFSC que se destacam internacionalmente!

Leia Mais em ND Mais:

Bolão da Grande Florianópolis leva prêmio milionário na Lotofácil; veja onde

Adolescente desaparecido viajou sozinho de Joinville para Rondônia atrás de namorada virtual

Minas domina, mas Paraná e SC surpreendem entre os melhores queijos do Brasil; veja premiação