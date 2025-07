4 atrações imperdíveis para as férias das crianças em Balneário Camboriú Assinantes do Clube ND têm 15% de desconto nos principais parques. Confira! ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 09h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 09h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Aproveite as férias das crianças para curtir as melhores atrações de Santa Catarina. E o melhor de tudo: assinantes do Clube ND têm descontos! Confira quatro atrações para você se divertir com a família em Balneário Camboriú.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra mais sobre essas incríveis opções de diversão!

Leia Mais em ND Mais:

HJ Conference terá palestrantes da Microsoft, IBM e QuintoAndar

VÍDEO: Acidente com ambulância do Samu fere enfermeira e termina com fuga a pé em Joinville

Fotos mostram destruição deixada por incêndio que matou trabalhador em SC