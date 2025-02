5 novidades turísticas que prometem movimentar SC Com novidades turísticas, Santa Catarina expande suas opções e traz atrações inovadoras ND Mais|Do R7 16/02/2025 - 10h05 (Atualizado em 16/02/2025 - 10h05 ) twitter

Com novos investimentos, Santa Catarina expande opções de turismo e traz atrações inovadoras no Litoral e na Serra. Entre as novidades, estão um Hard Rock Cafe sobre o mar, um parque aquático com piscina de ondas climatizada, uma tirolesa montanha-russa inédita, um mirante panorâmico de vidro e um amplo parque de lazer em Tijucas.

Saiba mais sobre essas atrações incríveis e como elas podem transformar o turismo em Santa Catarina consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

