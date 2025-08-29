Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

5 paraísos escondidos no Litoral de SC que poucos turistas conhecem

Praias localizadas entre Laguna, Garopaba e Imbituba oferecem águas cristalinas e refúgios naturais; paisagens isoladas da temporada...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O Litoral Sul de Santa Catarina é famoso pelas belas praias, que atraem milhares de turistas durante o ano todo. Mas, além dos locais mais disputados, algumas cidades da região possuem recantos de águas cristalinas e natureza preservada, pouco conhecidos pelos visitantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra esses paraísos escondidos!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.