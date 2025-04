790 mil veículos devem transitar no trecho Sul da BR-101 durante o feriado Entre os dias 30 de abril e 5 de maio, CCR ViaCosteira estima tráfego mais intenso no trecho ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 18h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 18h01 ) twitter

Entre 30 de abril e 5 de maio, durante o feriado do Dia do Trabalhador, 790 mil veículos devem passar pelo trecho da BR-101 no Sul de Santa Catarina. A CCR ViaCosteira, concessionária responsável pela extensão, estima que o tráfego deve ficar mais intenso a partir desta quarta-feira (30).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o fluxo de veículos e dicas para uma viagem segura!

