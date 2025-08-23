A alternativa milionária para corredor turístico que enfrenta bloqueios constantes em SC Caixa de embarque de carvão, na SC-446, em Siderópolis, exige que trem pare na rodovia durante carregamento; duas soluções foram apresentadas... ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 03h17 (Atualizado em 23/08/2025 - 03h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A SC-446, em Siderópolis, no Sul de Santa Catarina, enfrenta uma situação que tem preocupado lideranças políticas. No cruzamento da rodovia estadual com a ferrovia, há uma caixa de embarque de carvão da FTC (Ferrovia Tereza Cristina) que exige a parada obrigatória do trem para carregar os vagões.

Para saber mais sobre as soluções propostas e o impacto no turismo local, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Amor Bandido: mulheres de presos comandavam tráfico de drogas na Grande Florianópolis

‘Besteira’: homem dispara 5 vezes contra noivo da ex em frente a material de construção em SC

VÍDEO: Como foi nova prisão do influenciador flagrado com milhões em drogas em SC