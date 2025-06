‘A cidade está transtornada’, prefeito fala do impacto após queda de balão em Praia Grande Tragédia no Extremo Sul de Santa Catarina matou oito pessoas no último sábado (21) ND Mais|Do R7 24/06/2025 - 01h16 (Atualizado em 24/06/2025 - 01h16 ) twitter

Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, vive um momento de luto pela morte de oito pessoas após a queda de um balão no último sábado (21). Órgãos de segurança estão mobilizados a fim de apurar as causas do acidente e prestar apoio às famílias. “A cidade está transtornada, não só o município, toda a nossa região. A gente está de luto. Praia Grande está triste devido ao acontecido”, disse, em entrevista à Rádio Eldorado, o prefeito, Elisandro Machado, conhecido como Fanica.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

