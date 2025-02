A diferença entre Balneário Camboriú e Florianópolis na polêmica dos cachorros nas praias Há uma diferença entre Balneário Camboriú e Florianópolis que vai muito além da proibição, ou não, de cachorros nas praias ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 11h47 (Atualizado em 18/02/2025 - 11h47 ) twitter

Enquanto a Prefeitura de Florianópolis pretende liberar a permanência de cães, com tempo e espaço delimitados em algumas praias, Balneário Camboriú faz diferente.

Para entender melhor essa polêmica e as diferentes abordagens das duas cidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

