À espera de regras da ANAC, balonismo de Praia Grande adota checklist para voos; veja lista Medidas foram tomadas para evitar novos acidentes como o ocorrido no dia 21 de junho, quando um balão pegou fogo e despencou do céu... ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 09h36 (Atualizado em 05/07/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Os voos de balão na Praia Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina, passam a contar com um novo check-list de segurança pré-voo, após o grave acidente que matou oito pessoas em 21 de junho. A medida busca padronizar os procedimentos nas operações de balonismo e oferecer orientações claras aos pilotos, tripulantes e passageiros em caso de possíveis imprevistos.

Para saber mais sobre as novas medidas de segurança e o checklist completo, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Maus-tratos: idosa vai parar no hospital e dois lares clandestinos são interditados em SC

Polícia prende quatro suspeitos de esquartejar e queimar corpo na Grande Florianópolis

Trabalhador cai de prédio em obra e é socorrido em estado grave em Itapema