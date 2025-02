A festa milionária que reuniu a elite do Sul, sábado, no Balneário Rincão. Montada numa mega estrutura e em cenário de cinema, a DYKM virou um case de sucesso por reunir gerações das altas rodas do litoral... ND Mais|Do R7 29/01/2025 - 05h06 (Atualizado em 29/01/2025 - 05h06 ) twitter

Com 20 anos de história, a tradicional festa anual do DYKM, criada por um grupo de amigos na adolescência para celebrar o aniversário de um deles, foi se tornando a cada edição um case de sucesso reunindo gerações da elite criciumense sempre numa mega estrutura e com cenário cinematográfico recheado com uma fartura de comida e bebida de alta qualidade. A cada ano, a DYKM vem se tornando uma das festas mais esperadas do verão e nesta edição de 2025 não foi diferente. Foram 5 mil ingressos vendidos antecipadamente com direito até fila de espera.

