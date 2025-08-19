‘A gente imaginava o pior’: vizinha relata últimos momentos com criança morta em Florianópolis
Moisés Falk Silva, de apenas 4 anos, foi levado para atendimento hospitalar no domingo (18), mas não resistiu; o padrasto foi preso...
A criança morta em Florianópolis e levada para atendimento médico, praticamente, sem sinais vitais, era constantemente vítima de maus-tratos. Em entrevista ao Cidade Alerta, da NDTV RECORD, uma testemunha contou como foram os últimos momentos de Moisés Falk Silva, de apenas 4 anos. Ele deu entrada no MultiHospital, no bairro Carianos, na tarde de domingo (17), após ser socorrido por vizinhos. Uma delas, enfermeira, foi responsável por levar a criança até o atendimento. O padrasto do menino, apontado como autor das agressões, foi preso preventivamente.
A criança morta em Florianópolis e levada para atendimento médico, praticamente, sem sinais vitais, era constantemente vítima de maus-tratos. Em entrevista ao Cidade Alerta, da NDTV RECORD, uma testemunha contou como foram os últimos momentos de Moisés Falk Silva, de apenas 4 anos. Ele deu entrada no MultiHospital, no bairro Carianos, na tarde de domingo (17), após ser socorrido por vizinhos. Uma delas, enfermeira, foi responsável por levar a criança até o atendimento. O padrasto do menino, apontado como autor das agressões, foi preso preventivamente.
Para entender todos os detalhes dessa triste história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para entender todos os detalhes dessa triste história, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: