A história do submarino nazista que afundou há 8 décadas na costa de Santa Catarina Veículo subaquático foi alvo de bombardeio dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial; velejador da Família Schurmann localizou... ND Mais|Do R7 19/07/2025 - 22h56 (Atualizado em 19/07/2025 - 22h56 )

Abatido por um hidroavião dos Estados Unidos no dia 19 de julho de 1943, o submarino U-513, da Alemanha nazista, completa 82 anos afundado no litoral de Santa Catarina. O veículo submergiu nas imediações de São Francisco do Sul, no Norte catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa fascinante história!

