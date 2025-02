A Ibagy é eleita uma das 4 melhores empresas do varejo para se trabalhar no Brasil Avaliação aconteceu pelo Great Place to Work (GPTW). Ranking compara as melhores empresas para se trabalhar no país. ND Mais|Do R7 04/02/2025 - 15h48 (Atualizado em 04/02/2025 - 15h48 ) twitter

A Ibagy, uma das principais imobiliárias do país, acaba de receber um importante reconhecimento. A empresa foi eleita pelo Great Place to Work (GPTW) como a quarta melhor empresa do varejo para se trabalhar no Brasil, na categoria de 100 a 1000 colaboradores. Além disso, a Ibagy também se destacou como a melhor imobiliária do país para se trabalhar.

Para mais detalhes sobre essa conquista, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

