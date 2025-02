A inclusão que move grandes players no varejo: Beiramar Shopping investe em ações de informação Além das ações desenvolvidas no empreendimento, shopping também desenvolve campanha de informação visando possibilitar que a sociedade... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 15h07 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h07 ) twitter

Você sabe identificar as cores dos cordões ou o porquê do uso cada vez mais frequente de abafadores no dia a dia na sociedade? As informações sobre as cores e cordões da Inclusão são essenciais para aprendermos mais sobre o universo de pessoas com deficiência e suas singularidades. Pensando nisso, o Beiramar Shopping vem realizando sistematicamente treinamentos com suas equipes, com foco na excelência, inserindo novas práticas no dia a dia da operação.

Saiba mais sobre como o Beiramar Shopping está promovendo a inclusão e transformando a experiência de seus visitantes no site do nosso parceiro ND Mais.

